Raudam: Eestis korraldatav EM on amatöörgolfi suursündmus kogu maailmas

Eesti Golfi Liit korraldab 2023. aastal Eestis meeste Euroopa meistrivõistlused. Tegemist on turniiriga, kus on varasemalt mänginud mitmed praegused maailma golfitipud.

Golfi individuaalsete Euroopa meistrivõistluste turniiri on teiste seas võitnud näiteks Rory Mcllory ja Sergio Garcia. 2016. aastal Eestis peetud turniiril teiseks tulnud norralane Viktor Hovland on aga hetkel üks silmapaistvamaid uusi tulijaid maailma profigolfis. 2023. aasta turniir peetakse Pärnu Bay Golf Links väljakul.

"Meeste individuaalne golfi EM on kindlasti amatöörgolfi üks suursündmus kogu maailmas, kuna ta on üks kõige tugevamaid võistlusi, kus osalevad Euroopa parimad amatöörgolfarid. Lisaks erikutsega saavad sinna osalema ka teatud teiste mandrite esindajad osalema. Julgeks öelda, et kindlasti üks tippüritus Euroopas," ütles Eesti Golfi Liidu peasekretär Kristo Raudam intervjuus ERR-ile. "Pärnu Bay on mere ääres ja suhteliselt unikaalne igas mõttes, kuna ta on looduskaitseala sisse ehitatud ja seepärast kõikidele golfaritele hästi meelepärane."

Lisaks 2023. aasta Euroopa meistrivõistlustele korraldab Eesti lähiaastatel veel mitmeid rahvusvahelisi turniire.