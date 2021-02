Eesti korraldab taas Euroopa golfi tippvõistlust

Euroopa Golfi Assotsiatsioonist (EGA-st) saabus reede õhtul kirjalik kinnitus, et Eestile on taas antud meeste individuaalsete Euroopa meistrivõistluste korraldusõigus.

Võistlus saab toimub 2023. aastal Pärnu Bay Golf Links väljakul, lisaks toimuvad Pärnu Bays aasta varem ka seeniorite individuaalsed Euroopa meistrivõistlused.

2021. aastal jõuab Jõelähtmes asuvasse Estonian Golf & Country Clubi (EGCC) meeste ja U-18 noormeeste B-divisjoni meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused. Aasta hiljem korraldatakse aga samal väljakul meesseenioride võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused, seega kokku korraldab Eesti kolmel järgneval aastal neljad Euroopa meistrivõistlused.

Eesti Golfi Liidu peasekretäri Kristo Raudami sõnul on nii kaalukate võistluste Eestisse saamine ennekõike tunnustus Eesti golfile laiemalt. "Ennekõike on mul hea meel meeste individuaalsete meistrivõistluste korraldusõiguse pärast, sest seda võistlust on Ida-Euroopa riikidele koos selle otsusega usaldatud vaid kolm korda ning neist kolmest korrast kahel on usalduse võitnud Eesti," sõnas Raudam.

"Arvestades, et tavapäraselt saavad isegi Euroopa golfi suurriigid seda võistlust korraldada keskmiselt kümneaastasega vahega, siis seda suurem tunnustus on see meile, kuna viimati oli see võistlus Eestis alles 2016. aastal. Oma rolli siin otsuses mängis ka Pärnu Bay väljak, mida hinnatakse kogu Euroopas väga kõrgelt. Sportlikult on see nii mõnelegi meie praegusele parimale mängijale võimalus edukaks lõppakordiks amatööride seas enne profileeri suundumisel," lisas Raudam.

Pärnu Bay Golf Linksi tegevjuhi Peter Nybergi hinnangul on selliste võistluste võõrustamine suur au ka Pärnu Bay golfiväljakule. "Anname kindlasti endast parima, et siia saabuvad võõrmängijad lahkuks siit suure rahuldustundega, pakkudes neile parimat väljakut ning teeninduskultuuri. Meie eesmärk on jätkuvalt igal aastal aina enam tutvustada Eestit kui suurepärast golfi sihtriiki Põhja-Euroopas, kuna Eesti golfiväljakute tase on väärt tutvustamist kogu maailmale," sõnas pikalt erinevaid golfiväljakuid Rootsis juhtinud Nyberg.