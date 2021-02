Ilves: ootasin suusarajalt enamat, ei saa kuidagi rahul olla

101,5-meetrise hüppe eest 134,4 punkti teeninud Ilves alustas 10 km suusasõitu viiendalt kohalt, liidrist Ryota Yamamotost 35 sekundit hiljem. Finišisse jõudis eestlane 19., kaotust tiitlit kaitsnud Jarl Magnus Riiberile kogunes 1.46,3.

"Kokkuvõttes ei saa kuidagi rahul olla," tõdes Ilves intervjuus ERR-ile. "Hüppemäel tegin oma ära, olen ka treeningutel näidanud head stabiilsust. Läks nii, nagu pidi, aga suusarajalt ootasin kindlasti enamat."

"Võib-olla oli täna lihtsalt selline päev, keha ei teinud üldse koostööd. Üritasin algusest peale kiires pundis minna, võib-olla tegin sellega natuke liiga ka. Üritasin lõpuni võidelda nii palju kui suutsin, aga kahju, ei olnud enesetunde poolest päev, mis paneks rõõmustama."

Ilvese senine parim tulemus MM-ilt oli neli aastat tagasi Lahtis teenitud 23. koht, suure mäe võistlus toimub Oberstdorfis 4. märtsil.

"Tundsin, et oleks võimalik juurde panna, aga seda tegema hakates ütles keha "ei". See on selline tunne, mida kunagi rajal tunda ei tahaks," tunnistas Ilves. "Tavastart on tehtud ja mingi väike märk on maas. Usun küll, et kui suudan samamoodi edasi hüpata ka suurel mäel, siis see tulemus võiks ja peaks kindlasti parem olema."

"Pigem vaataks järgmistele võistlustele positiivselt, loodan, et see oli lihtsalt üks päev, mil keha ei toiminud. Kokkuvõttes tulin MM-ile üsna positiivselt, olen üsna heas seisus," lisas eestlane.