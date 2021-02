Lakers sai neljanda järjestikuse kaotuse

Lakers pääses vaid avaveerandil korraks nelja punktiga juhtima, aga veerandaeg lõppes siiski võõrustajate punktilises paremuses ja siis läks Jazz oma teed, juhtides poolajaks juba 16 punktiga – 63:47. Viimasel veerandil kasvatas Jazz vahepeal edu juba 29-punktiliseks, lõpuks jäädi peale 25 punktiga.

Jazzi resultatiivseimad olid Rudy Gobert ja Jordan Clarkson, kes tõid mõlemad 18 punkti, lisaks võttis Gobert kaheksa lauapalli. Bojan Bogdanovic lisas 15 punkti – kõik kaugvisetest –, Mike Conley 14 punkti, kaheksa lauapalli ja kaheksa korvisöötu ning Donovan Mitchell 13 punkti, kümme lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu.

Lakersile tõi LeBron James 19 punkti, kahekohalise punktisummani jõudsid veel vaid Montrezl Harrell, kes viskas 16 punkti ja Markieff Morris, kes lisas 12 punkti.

Jazz on enda viimasest 24 mängust võitnud nüüd 22, kogu hooaja peale on Jazzil kirjas vaid kuus kaotust ja 26 võitu, olles praegu NBA edukaim meeskond. Lakersile aga oli see neljas järjestikune kaotus, enda viimasest kuuest kohtumisest on nad kaotanud viis.

Miami Heat sai kodus 116:108 jagu Toronto Raptorsist, võitjatele tõi Jimmy Butler 27 punkti, andis kümme korvisöötu ja võttis kaheksa lauapalli.

Tulemused:

Atlanta – Boston 127:112

Cleveland – Houston 112:96

Indiana – Golden State 107:111

Chicago – Minnesota 133:126 la.

Miami – Toronto 116:108

New Orleans – Detroit 128:118

Oklahoma City – San Antonio 102:99

Phoenix – Charlotte 121:124

Utah – LA Lakers 114:89