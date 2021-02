Eesti meistriks kroonitud Pedriks: arvan, et õige jooks tuleb ikkagi EM-il

Tõkkesprinter Keiso Pedriks ja mitmevõistleja Risto Lillemets olid kõrvuti radadel 60 meetri tõkkejooksu finaalis, mille Pedriks küll võitis, kuid ajaga 8,05, mis ligi kolm kümnendikku kehvem tema tänavusest rekordist. Napilt medalita jäänud Lillemets sai kirja tulemuse 8,14.

"Eks ma juba stardis jäin magama ja siis... Kõrval oli ju suur mitmevõistleja, kes suutis mind kuidagi käega puudutada, nii et mina kui kerge tõkkejooksja kohe rütmist väljas ja siis juba läksin sellise kindla peale üle, et saaks selle tiitli kätte," rääkis Pedriks võidu järel intervjuus ERR-ile.

Ligi tund aega varem soojenduseks tehtud pingevaba jooks ning aeg 7,81 näitasid, et eelmiste nädalate hea vorm pole kusagile kadunud.

"Arvan, et see õige jooks tuleb ikkagi seal EM-il. Ma suutsin siin natuke külmetushaigusega maadelda. Arvan, et see jättis siin täna isegi oma kerge jälje, aga eks siin teeme ühe nädala veel natuke raskemat trenni ja siis juba puhkusega saab Poola minna," lisas Pedriks.

Naiste tõkkesprindis tegi kaks head jooksu Diana Suumann. Finaalis oli tema võiduaeg 8,20. Viimasel tõkkel põlvele haiget teinud Kreete Verlin lõpetas ajaga 8,33.

"Arvan, et võib-olla praegu oli selline pisut vormikõvera langus, aga aega veel euroopakateni on ja usun küll, et töötame selle kallal, et seal tuleks ikkagi hooaja parim aeg," ütles Suumann.

60 meetri jooksu Eesti meister ja rekordimees Karl Erik Nazarov pidi 200 meetris leppima teise kohaga. Ken-Mark Minkovski jooksis võiduajaks 21,69.

Naiste samal distantsil valmistas väikese üllatuse Kristin Saua, kelle võiduaeg 24,47 on sisehalli 200-meetrisel ringil Eesti kõigi aegade edetabeli kuues tulemus.

Ksenija Balta hüppas hooaja esimesel võistlusel kaugust 6.45 ning tuli taas Eesti meistriks. Teise koha saanud Aet Laurik hüppas 6.25.