Allan Siimann: lapsevanemad ei taha panna tüdrukuid korvpallitrenni

Korvpalli rahvusnaiskonna peatreenerina karastuse saanud Siimann tegutseb mitmes rollis. Nii aitab ta viiendat hooaega kontori poolel BC Kalev/Cramo meeskonda. Kui eelnevalt töötas ta klubis asjaajajana, siis sellest hooajast turundusjuhina. Põhirõhk läheb Siimannil aga noorte treenimisele.

"Treenin U-16 ja U-18 poisse oma koduklubis BC Star," lausus ta ETV-le. "Mul on ka üks algajate grupp ja ma töötan samuti hommikustel treeningutel Tallinna Ülikooli korvpallinaiskonna juures."

Treenerina tegutseb 30-aastane Allan Siimann 12. hooaega. Ta on teinud tööd erinevate noortekoondistega ja olnud rakkes nii mees- kui ka naiskondade juures.

"Ma olen olnud naiste meistriliigas abitreener, olen meeste esiliigas ja teises liigas ja BC Kalev/Cramo duubelmeeskonna peatreener. Olen töötanud miniklassi poiste ja tüdrukutega," loetles Siimann.

"Poistega ma olen klubi tasandil käinud läbi kõik vanuseklassid ka peatreenerina. Tüdrukutega olen klubis [BC Star] abitreenerina endise koondise peatreeneri [Janne Schasmini] juures olnud. Lisaks kõik tüdrukute koondised, kus olen olnud nii peatreener, abitreener kui ka mänedžer. Ma olen läbi ja lõhki korvpalli juures olnud juba 18-aastasest saadik."

Spordivaimustust kasvatas Allanis vanaisa, pikalt EOK presidendi ametis olnud Mart Siimann. Treenerirolli astus ta esmalt Viimsi Korvpalliklubis, kui veel ise koolipoisina palli põrgatas.

"See oli kuskil üheksas või kümnes klass, kus ma teadsin, et tipptasemel korvpallurit minust ei saa, aga mind sport väga paelus ja paelus treeneritöö," jätkas Siimann. "Läbi võib-olla ka vanaisa, kes on spordiinimene. Sealt ma kuskil 12. klassis alustasin abilisena KK Viimsis ja liikusin edasi."

Seljataha jäänud EM-valiksarjas rahvusnaiskonna mängijatele nii abi- kui peatreenerina juhtnööre jaganud ning uueks tsükliks peatreeneri rolli kandideeriv Siimann nendib, et taseme tõusuks on vaja suuremat kasvulava. Spordiregistri järgi käib Eestis korvpallitreeningutel kusagil 1600 tüdrukut.

"See meie püramiidi alumine ots on habras. Suur probleem on see, et lapsevanemad ei taha panna tüdrukuid korvpallitrenni," lausus Siimann.

"Kui me suudame näidata neile, et tegelikult korvpall on tüdrukute jaoks sportlik mäng, tüdrukute jaoks annab selle tiimitunde, ühtsustunde, et õppida töötama grupina, siis äkki me saame pöörata uue lehe naiste korvpallis."