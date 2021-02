Vaheringis tulevad sel nädalal väljakule kõik Eesti võrkpalliklubid

Nädala avamängus lähevad kolmapäeval kell 19 vastamisi Tallinna Selver ja Pärnu Võrkpalliklubi. Laupäeval kell 17 kohtuvad Tartu Bigbank ja Saaremaa Võrkpalliklubi ning pühapäeval kell 17 Pärnu VK ja TalTech.

Ainsana tuleb sel nädalal kahel korral väljakule Pärnu. Peatreener Avo Keele sõnul on meeskond korralikus seisus. "Viimases mängus Amberi vastu meil raskusi polnud, aga eks tegu oli ka nõrgema vastasega kui seda on Selver või TalTech. Usun, et oleme siiski paremas olukorras kui aastavahetuse paiku ja veidi pärast seda," ütles Keel.

"Selveril on kvaliteeti palju ja isegi kui neil kõhuviiruse tõttu mõni mees kõrvale peaks jääma, on pink pikk. Kui nurkadest ongi üks puudu, siis nemad kvaliteedis ei kaota, sest on kolm kvaliteetset nurgaründajat," sõnas Keel Kristo Kollo, Oliver Orava ja Andrus Raadiku kohta. "Ka meist pole see viirus päris mööda läinud, aga see on kuuldavasti selline paari päeva põdemise teema, seega midagi väga hullu vast pole."

Vahegrupis viimaseks jäänud võistkond langeb konkurentsist ja saab Eesti meistrivõistlustel viienda koha. "TalTechi mäng võibki kujuneda ellujäämismänguks," viitas Keel pühapäevasele matšile. Pärnu ootab ka ühe nurgaründaja näol täiendust Venemaalt. "Kui läheb hästi, on ta juba TalTechi mänguks olemas, kui ei, siis jõuab Eestisse järgmisel nädalal," kommenteeris peatreener Aleksandr Popletejevi tulekut.

10.02 kell 19.00 Tallinna Selver vs Pärnu VK

13.02 kell 17.00 Tartu Bigbank vs Saaremaa VK

14.02 kell 17.00 Pärnu VK – TalTech

Vaheringis mängivad kõik klubid omavahel ühe ringi. Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.). Vahegrupi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid + mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht. Vahegrupis viimaseks jäänud võistkond langeb edaspidistest võistlustest välja ja saavutab EMV raames viienda koha.

Vaheringi asetused pandi paika järgmiselt: kaks alumist ehk Pärnu Võrkpalliklubi ja TalTech (vastavalt nende positsioonile hetkel turniiritabelis) enam esikolmikusse tõusta ei oleks saanud, seega nende kohtadeks jäid 4. ja 5. Esikolmik loositi, sest nii Saaremaa Võrkpalliklubil, Bigbank Tartu kui Selver Tallinnal on võimalus tõusta esimeseks. Loosiga sai 1. asetuse Bigbank Tartu, 2. asetuse Saaremaa VK ja 3. Selver.