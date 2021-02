Nelja sekundiga kaks kaugviset tabanud Wizards lõpetas Netsi võiduseeria

34 sekundit enne lõpusireeni tegi Russell Westbrooki lähivise seisuks 141:141, ent vabavisked viisid Netsi ette 146:141. Seejärel tabas Wizards aga nelja sekundiga kaks kaugviset: esmalt oli täpne palli üle väljaku toonud Bradley Beal ja siis lõkas Garrison Mathews vahelt Netsi sisseviske, söötis palli Russell Westbrookile ja 2017. aasta MVP ei eksinud 4,3 sekundit enne lõppu.

Nets võttis minutilise mõtlemispausi ja neil oli väljakule naastes suurepärane võimalus mäng ikkagi võita, kuid Timothe Luwawu-Cabarrot' lähivise tuli korvirõngast välja. Lõppskoori vormistasid kaks Beali tabavat vabaviset.

"Meil oli see mäng kotis," sõnas Netsi mängujuht Kyrie Irving. "See oleks pidanud olema meie võit. Peame peeglisse vaatama ja mõtlema, mida saame indiviididena ja grupina muuta. Ma ei oleks täna ka pulga vastu osanud kaitset mängida - vastased läksid minust lihtsalt mööda ja see tekitas minus suurt pettumust."

ESPN-i sõnul on viimase 25 aasta jooksul rohkem punkte visatud vaid ühes normaalajal lõppenud mängus.

Suurepärase mängu teinud Westbrook viskas Wizardsi kasuks 41 punkti, võttis kümme lauapalli ja jagas kaheksa korvisöötu, Beal lisas 37 punkti. Kevin Durant oli Netsi resultatiivseim 37 punktiga, kaheksa kaugviset tabanud Joe Harrise arvele jäi 30 silma ja Irving toetas meeskonnakaaslasi 26 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga.

Netsi neljamängulise võiduseeria lõpetanud Wizardsil on idakonverentsi eelviimase tiimina neli võitu ja 12 kaotust, Brooklyn on 13 võidu ja üheksa kaotusega teine.

Teised tulemused:

LA Clippers - NY Knicks 129:116

Utah - Denver 117:128

Indiana - Philadelphia 110:119

Toronto - Orlando 115:102

Minnesota - Cleveland 109:104