Kaugvisked viisid Utah Jazzi järjekordse võiduni

Jazzi mängijad tegid kamba peale kolmesejoone tagant 48 viskesooritust ja neist 20 läbis ka rõnga ehk kaugvisetest teeniti pooled meeskonna punktid. Eriti osav oli Bojan Bogdanovic (7/11).

Utah on sel hooajal tabanud 19 mänguga 319 kolmepunktiviset, mida pole varem NBA ajaloos keegi suutnud. Meeskond on üheksa kohtumist järjest tabanud vähemalt 15 kaugviset, mis on NBA ajaloo pikkuselt teine seeria.

11. võidu järjest teeninud Utah' resultatiivseim oli 32 punktiga Bogdanovic. Mike Conley lisas 22 silma ja üheksa tulemuslikku söötu. Dallase parim oli 25 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga Luka Doncic.

Atlanta Hawksi mängujuht Trae Young viskas 41 punkti ja aitas omad võõrsil 116:100 (31:22, 30:28, 28:21, 27:29) võiduni Washington Wizardsi üle.

Giannis Antetokounmpo arvele kogunes 38 silma ja 11 lauapalli, kuid Milwaukee Bucks jäi võõrsil alla New Orleans Pelicansile 126:131 (21:35, 24:33, 44:35, 37:28).

Domantas Sabonis viskas 22 punkti ja võttis samuti 11 laupalli, aga Indiana Pacers jäi võõrsil alla Charlotte Hornetsile 105:108 (28:32, 32:32, 20:25, 25:19).

Tulemused: Charlotte - Indiana 108:105, Washington - Atlanta 100:116, New York - Cleveland 102:81, Toronto - Sacramento 124:126, New Orleans - Milwaukee 131:126, Orlando - LA Clippers 90:116, Minnesota - Philadelphia 94:118, Oklhoma City - Brooklyn 125:147, San Antonio - Denver 119:109, Utah - Dallas 120:101.