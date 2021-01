Juhkami aitas kodumeeskonna mõne sammu kaugusele põhiturniiri võidust

Äsja esmakordselt Eesti parimaks võrkpalluriks valitud Juhkami sai kirja täismängu ja kogus 11 punkti (+2). Õlatraumast taastuv eestlane näitas rünnakul häid numbreid, realiseerides 17 tõstest kümme (59%), kirjutab Võrkpall24.ee.

Friedrichshafen on pidanud nüüdseks sarnaselt Berliinile kolm neljandikku põhiturniiri kohtumistest ehk 15 mängu 20-st. Edu teisel kohal paikneva põhikonkurendi ees on kaheksa punkti.