Tass ja Jurkatamm pidasid NCAA-s tulise duelli

Tass ja Jurkatamm alustasid oma meeskondade algviisikus, Böckler vigastuse tõttu platsil ei käinud. Tass sai mänguaega 37 minutit, mille jooksul viskas ta üheksa punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/1), hankis seitse lauapalli, andis kaks resultatiivset söötu ja tegi sama palju vaheltlõikeid. Jurkatamme arvele jäi samuti 37 minutiga üheksa punkti (kahesed 0/1, kolmesed 3/4), mängu parimana 11 lauapalli, üks korvisööt, kaks vaheltlõiget, üks blokeeritud vise ja kaks isiklikku viga, kirjutab Korvpall24.ee.

Saint Mary's on sel hooajal kogunud 11 võitu ja viis kaotust, lääneranniku konverentsis (WCC) on nad kahe võidu ja kolme kaotuse peal. San Franciscol on kirjas kümme võitu ja kaheksa kaotust, konverentsisisene saldo on neil neli võitu ja neli kaotust.

Carlos Jürgensi ülikoolimeeskond Oral Roberts Golden Eagles sai juba neljanda järjestikuse võidu, kui kodusaalis mängiti 60:58 üle Kansas City Roos.

