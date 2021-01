Hiina snuukritalendist sai viimaste aastate noorim Mastersi võitja

Oma Mastersi debüüdil alistas Bingtao finaalmängus šotlase John Higginsi tulemusega 10:8. Võiduga kordas ta kaasmaalase Ding Junhui saavutust, kes võitis esimese hiinlasena Mastersi 2011. aastal. Lisaks on Bingtao viimase 26 aasta noorim võitja. 1995. aastal oli Ronnie O'Sullivan Mastersil esikohta pälvides 19-aastane.

"Kujutlesin ette, kuidas ma võidan, kuigi ma mängisin lõpus mõned frame'id halvasti, aga ma ei andnud alla," ütles Bingtao võidu järel.

Higgins lisas: "See on suurepärane saavutus võita Masters nii noores eas. Ma olen temaga viimastel aastatel mänginud. Tal ei ole taktikaliselt enam palju õppida. Yan on fantastiline. Temast võib saada maailmameister. Hiina on kindlasti õnnelik, et neil on selline talent."

Higgins nägi seejuures Bingtao talenti juba 2015. aastal, kui MK-etapi finaalis alistas ta 15-aastaselt koos oma paarilise Zhou Yuelongiga Higginsi ja Stephen Maguire.