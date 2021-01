Pärnu VK alistas tasavägise mängu järel TalTechi ja tõusis neljandaks

TalTech sai mängu alguses stardipakkudelt paremini minema, enne esimest tehnilist pausi mindi korraks isegi nelja punktiga juhtima, aga geim möödus siiski tasavägises, punkt-punkti mängus. Otsustavatel hetkedel geimi lõpus olid pärnakad siiski veidi kindlamad ja nii läks esimene geim neile 25:23.

Teises geimis oli muster sarnane, välja arvatud geimi lõpp, kuhu kodumeeskond jõudis mõnepunktilises eduseisus ja seekord mängiti ka need korralikult. Tasuks geimivõit TalTechile 25:21.

Kõige tasavägisemaks kujunes kolmas geim ja eriti selle lõpp, kus TalTechil oli kasutada kaks geimpalli, aga ometi suutis Pärnu mängu elus hoida ja oma esimese samasuguse võimaluse ka 27:25 geimivõiduks vormistada.

Neljas geim tasavägise mängu mustrisse väga hästi ei sobinud. Alates sellest, kui geimi keskpaigas kodumeeskond kolme-neljapunktilise edu teenis, Pärnu selle geimi võidu eest enam võidelda ei suutnud.

Viiendas geimis ei kärisenud vahe kordagi suuremaks kui paar punkti, aga Pärnu oli algusest lõpuni täpselt nii palju kindlam, et võtta 15:13 geimivõit ja sellega ka kogu mäng 3:2.

Võidumeeskonna kõige resultatiivseimad olid nende kolm lätlast – diagonaalründaja Kristaps Platacs 24/+10 punktiga, tempomees Toms Svans lisas 16/+9 ja nurgaründaja Atvars Ozolins 14/-4. Lisaks veel Tony Tammiksaar 9/-1 ja Harri Palmar 8/+4.

TalTechi suurima punktisaagi kogus nende diagonaalründaja Valentin Kordas, kes sai kirja 24/+12. Ülejäänud meeste punktid jagunesid suhteliselt ühtlaselt, Tamur Viidalepp lisas 16/+10, Sten Perillus 12/+7, Rasmus Meius 11/+1 ja Jörgen Vanamõisa 9/+5.

"Kahest geimilõpust on kahju, kus me ise servivigadega vastasele punkte andsime. Esimese ja viienda geimi lõpus oleks pidanud kindlamalt mängima," kahetses TalTechi peatreener Janis Sirelpuu otsustavatel hetkedel kaotatud punkte. "Kolmanda geimi lõpu eel olime ka 20:16 ees, aga suutsime edu maha mängida. Martti Keel pani head servi ka ja sattus meie jaoks väga ebasobival ajal servima."

Pärnu VK peatreener Avo Keel: "täna teenisime küll punktid, aga mäng ei olnud parem kui eile. Pigem mängisime eile praemini. Täna ei olnud meil korralikku vastuvõttu, tihti jäime hätta tühja võrgu peal, elemente, kus me ei õnnestunud oli liiga palju. Ei olnud väga hea päev."

Pärnu VK tõusis pühapäeval teenitud kahe punktiga liigatabelis neljandale kohale, TalTech jätkab seitsmendal tabelireal. Järgmine mäng võrkpalli meistriliigas toimub laupäeval, 16. jaanuaril Tartu Ülikooli spordihoones, kui kohtuvad Tartu Bigbank ja Tallinna Selver.