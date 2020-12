Prantslane sõlmis keskmängija kohta rekordilise NBA lepingu

28-aastane Gobert võinuks küsida ka samasuguse 228 miljonit väärt lepingu nagu Milwaukee Bucksi täht Giannis Antetokounmpo, aga palluri enda sõnul soovib ta jätta Jazzile meeskonna koostamisel paindlikkust.

"Ma soovin võita ja tunnen, et ma soovin jätta raha lauale, et minu ja Donovani [Mitchell] kõrvale saaks tuua paremat talenti. See on väga tähtis," kommenteeris prantslane. "Ma tahan võita, ma usun sellesse seltskonda ja klubisse ning olin valmis raha neile jätma."

Gobert'i sõnul näitas tehing klubi usku temasse. "Nad usuvad sellesse, mida oleme aastaid kõigiga, sealhulgas peatreeneri ja teiste kuttidega ehitanud," lisas mängumees.

Tänavu Tähtede mängule pääsenud Gobert nimetati 2018. ja 2019. aastal NBA kõige paremaks kaitsemängijaks. Seitsme hooaja jooksul Jazzis on ta visanud keskmiselt 11,7 punkti ja võtnud 11,0 lauapalli mängus. Eelmisel hooajal olid vastavad numbrid 15,1 ja 13,5.