Kahekordne MVP Antetokounmpo sõlmib Bucksiga 228 miljonit väärt lepingu

"See on minu kodu, see on minu linn," teatas Antetokounmpo teisipäeval sotsiaalmeedias. "Olen õnnistatud, et saan järgmised viis aastat Milwaukee Bucksis jätkata. Paneme selle maksma."

This is my home, this is my city.. I'm blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let's make these years count. The show goes on, let's get it. pic.twitter.com/895tCBE9RK