Rocketsist lahkuda sooviva Hardeni sõelale on jäänud neli võistkonda

Vaatamata sellele, et Rockets tõi eelmisel suvel Hardeni kõrvale tiimi Russell Westbrooki, kogus Rockets põhihooajal nende nelja viimase aasta kõige kehvemat saldot tähistavad 44 võitu ja 28 kaotust. Play-off'i avaringis saadi läbi raskuste jagu Hardeni ja Westbrooki endisest meeskonnast Oklahoma City Thunderist, läänekonverentsi poolfinaalis jäädi aga 1:4 alla Los Angeles Lakersile.

Võistkonna peatreener Mike D'Antoni otsustas seejärel liituda Brooklyn Netsi tagatoaga, samuti lahkus viimased 13 aastat edukalt Rocketsi korvpallioperatsioone vedanud Daryl Morey, kes peab nüüd sama ametit Philadelphia 76ersis. Ei Harden ega Westbrook polnud meeskonnas toimuvaga rahul ning nädala eest vahetatigi Westbrook suurtehingus Washington Wizardsi mängujuhi John Walli vastu.

The Athletic kirjutas neljapäeval, et viimased kaheksa hooaega Houston Rocketsis veetnud Harden eelistaks võistkonnast lahkudes liituda Milwaukee Bucksi või Miami Heatiga. Juba varem oli Harden teatanud, et tema eelistatud sihtideks on Philadelphia 76ers või Brooklyn Nets.

Houston ootab kolmel viimasel hooajal liiga skoorikuningaks kroonitud Hardeni eest mõistagi vastu mammutpaketti. Nõnda ei ole Rockets Athleticu sõnul Brooklyniga tehingu tegemisest huvitatud, välja arvatud juhul, kui vahetuskaubana pakutakse Hardeni vastu Kevin Duranti või Kyrie Irvingut.

76ersi uus peatreener Doc Rivers on öelnud, et tahab meeskonna ehitada ümber staarmängijate Ben Simmonsi ja Joel Embiidi; Bucks tõi äsja New Orleansist Giannis Antetokounmpole toeks Jrue Holiday.

Athletic kirjutab, et Hardeni saagas saab oluliseks Antetokounmpo otsus - Bucksil on aega 21. detsembrini, et oma staariga uus leping sõlmida, vastasel juhul võib 26-aastasest kreeklasest järgmisel suvel saada vabaagent ja sellisel juhul on tema üheks võimalikuks sihtkohaks just Miami Heat.

ESPN kirjutas neljapäeval, et Harden ei ilmunud Rocketsi kodusaali Toyota Centerisse koroonatestimisele enne teisipäeva, kaks päeva pärast seda, kui meeskond oli alustanud ühist hooajaeelset ettevalmistust. Nüüd peab kaheksakordne all-star andma kuus järjestikust negatiivset proovi, enne kui saab võistkonnakaaslastega liituda. Kõige varem võiks see juhtuda esmaspäeval.