Houston Rockets on kokkuvarisemise äärel

Viimasel neljal hooajal korvpalliliigas NBA läänekonverentsi poolfinaali jõudnud Houston Rockets on jäänud ilma kahest tähtsast lülist ning on nüüd kaotamas ka Russell Westbrooki.

Mullu suvel võistkonna senise tähtmängija James Hardeni kõrvale tema endise tiimikaaslase Russell Westbrooki toonud Houston kogus möödunud põhihooajal 44 võitu ja 28 kaotust, mis on nende viimase nelja hooaja kõige kehvemaks saldoks.

Play-off'i avaringis saadi läbi raskuste jagu Hardeni ja Westbrooki endisest meeskonnast Oklahoma City Thunderist, läänekonverentsi poolfinaalis jäädi aga 1:4 alla Los Angeles Lakersile.

Senine peatreener Mike D'Antoni otsustas seejärel liituda Brooklyn Netsi tagatoaga, samuti lahkus viimased 13 aastat edukalt Rocketsi korvpallioperatsioone vedanud Daryl Morey, kes peab nüüd sama ametit Philadelphia 76ersis. Nende asemele palgati Stephen Silas ja Rafael Stone, kes pole end liigas veel tõestanud.

ESPN kirjutas kolmapäeval, et ei Westbrook ega Harden pole võistkonnas toimuvaga rahul, The Athletic lisas omalt poolt, et Westbrook on Rocketsi juhtkonnale juba teada andnud, et tahab meeskonnast lahkuda.

Endine NBA mängija ja praegune stuudioekspert Kendrick Perkins teatas ESPN-i saates "The Jump", et Harden pole juba kaks nädalat võtnud vastu Rocketsi omanike, juhatuse ega ka uue peatreeneri Silase telefonikõnesid. Tema sõnul soovisid Westbrook ja Harden võistkonna uue juhendajana näha Tyronn Lue'd.

"Hardeni, D'Antoni ja Morey vaheline dünaamika oli aastaid läbipaistvaks ja üsna edukaks, kuigi lõppeesmärk - NBA meistritiitel - jäi täitmata," kirjutavad Kelly Iko, Sam Amick ja Shams Charania The Athleticus. "D'Antoni ja Morey lahkumine on nii Hardenis kui Westbrookis aga tekitanud tõsiseid kahtlusi pikaajalise edukuse võimalikkuses."

Rahulolematud on teisedki Houstoni mängijad - P.J. Tucker on pikemat aega oodanud uut lepingut, Eric Gordon ei ole rahul oma kahanenud rolliga ja Austin Rivers ütles The Ringerile hiljuti, et ei naase uueks hooajaks meeskonda. Mitmed allikad on The Athleticule sõnanud, et võistkonna endised mängijad on Rocketsi sisekliimat nimetanud "problemaatiliseks" ja liialt staaridele orienteerituks.