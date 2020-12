TalTech ja Selver võõrustavad Jekabpilsi

Liigatabelis hoiab Jekabpils 18 punktiga kolmandat kohta, Selver on 13 punktiga kuues ja TalTech neist koha võrra tagapool, punkte on neil koos seitse. Läti klubil on peetud üheksa mängu, TalTechil ja Selveril seitse.

TalTechi ja Jekabpilsi mäng algab laupäeval kell 18.00, Selver kohtub lätlastega pühapäeval kell 17.00. Sel hooajal pole Jekabpilsiga kohtunud kumbki Eesti klubi.

Selver on viimastel nädalatel olnud väga heas hoos, liigamängus saadi viimati 3:1 jagu Pärnu Võrkpalliklubist, Aadu Luukase karikavõistlustel lülitati poolfinaalis konkurentsist Saaremaa Võrkpalliklubi. TalTech suutis karikavõistlustel tiitlikaitsja Bigbank Tartu vastu avamängu 3:1 võita, kuid kordusmängu 0:3 kaotada ning langes kuldse geimiga konkurentsist.