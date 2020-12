Vilepuhuja pihtimus Venemaa dopinguskandaalist valiti aasta spordiraamatuks

Vilepuhujana kuulsust kogunud Moskva dopingulabori endise juhi Grigori Rodtšenkovi raamat "Võit või surm: Venemaa salajane dopinguprogramm" (inglise keeles "The Rodchenkov Affair: How I Brought Down Putin's Secret Doping Empire") tunnistati briti spordiraamatute konkursil aasta parimaks.

Rodtšenkov tunnistas 2016. aastal, et Venemaal on riiklik dopingupoliitika ja 2014. aasta Sotši olümpial manipuleeriti proovidega, Venemaa sportlaste proove vahetati puhta uriini vastu. ROK-i uurimiskomisjonid leidsid, et Rodtšenkovi väited vastasid tõele ja seetõttu määrati Venemaa olümpiakomiteele 2017. aastal olümpial võistlemise keeld, 2018. aasta PyeongChangi olümpial said venelased võistelda neutraalse lipu all.

Rodtšenkovi ülestunnistusest sündis ka dokumentaalfilm "Ikarus", mis võitis 2017. aastal Oscari.

"See raamat pälvis kiitust aususe ja julguse eest," ütles William Hilli spordiraamatute konkursi žürii esinaine Alyson Rudd. "Ta on esimene seesugune vilepuhuja, kes elab siiani "kummitusena" USA-s, tema ülestunnistuse hind oli see, et ta peab perest eraldi elama."

Ülejäänud aasta spordiraamatu auhinnale kandideerinud raamatud olid "Born Fighter" (autorid Ruqsana Begum, Sarah Shephard), "The World Beneath Their Feet" (Scott Ellsworth), "The Unforgiven" (Ashley Gray) ja "The Breath of Sadness" (Ian Ridley).

Kihlveokontori William Hilli nime kandvat aasta parima spordiraamatu konkurssi on korraldatud 1989. aastast. Esikoha eest sai Rodtšnkov auhinnaks 30 000 naelsterlingit ehk veidi üle 33 000 euro.