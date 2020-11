USA-s võeti vastu eelnõu, mis lubab karistada dopinguga seotud isikuid

Uue seaduse, mis kannab Venemaa vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi nime, kavatseb allkirjastada president Donald Trump. USA antidopingu agentuuri (USADA) juhi Travis Tygarti sõnul on tegu fenomenaalse sammuga puhtama spordi suunas. Vaatamata sellele tunneb maailma antidopingu agentuur (WADA) uue eelnõu suhtes muret.

Eelnõu, mis võeti vastu ühehäälselt, lubab karistada dopingureegleid rikkunud isikuid kuni ühe miljoni dollari suuruse trahviga (ca 842 000 eurot) või kuni kümneaastase vanglakaristusega.

"Uus seadus on vajalik eelkõige puhaste sportlaste kaitsmiseks ja valemängu peetavate petiste püüdmiseks, kes kahjustavad sporti, sponsoreid ja samuti sportlaseid," ütles Tygart.

WADA tunneb õigustatud muret, sest eelnõu võib õõnestada ülemaailmset dopinguvastast jõupingutust. "See võib viia seaduste kattumiseni, misseab ohtu kõigile maailma sportlastele ühtsete reeglite kehtestamise," avaldas WADA. "Reeglite ühtlustumine on meie programmis kesksel kohal. Kui see pole USA spordi jaoks piisavalt hea, miks peaks kogu maailm uskuma, et see nendele sobib."

Grigori Rodtšenkov on Moskva antidopingulabori endine juht, kes põgenes 2015. aastal Venemaalt USA-sse, kus ta elab praegu tunnistajakaitse programmi raames. Tal olid üksikasjalikud tõendid selle kohta, et Venemaa on riiklikult toetanud dopingu tarvitamist.