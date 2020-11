Eesti rühmkava koondis võitis iluvõimlemise EM-il pronksmedali

Eesti koondis võistles koosseisus Laurabell Kabrits, Evelin Naptal, Arina Okamanchuk, Carmely Reiska ja Alina Vesselova, koondise peatreener on Natalja Bestšastnaja.

Euroopa meistri tiitli võitis kodus võistelnud Ukraina koondis (35,350 punkti), teisele kohale jäi Iisrael (34.450 punkti).

Kolme rõnga ja kahe kurikapaari finaalis tegi Eesti koondis palju vigu ning jäi 25,250 punktiga kuuendale kohale. Üllatuslikult krooniti Euroopa meistriks väga hea katse teinud Türgi koondis, kes teenis 31,350 punkti, hõbemedalile tuli Ukraina (samuti 31,350 punkti, madalam tehniline sooritus).

"Me oleme väga rõõmsad, et saavutasime pronksmedali ja, et üldse siia võistlema saime tulla. Hoolimata sellest, et võistlustest võttis osa oodatust vähem riike, siis olid kõik konkurentsivõimelised ning saime ikkagi võistelda tugevate koondistega," sõnas koondise kapten Laurabell Kabrits.

Eesti delegatsiooni juht Tene-Riin Vaarmann lisas: "Me realiseerisime ajaloolise võimaluse. Koroonaepideemia tõttu jäid küll eemale mitmete riikide koondised, kuid medal tuli siiski välja võidelda maailma paremikku kuuluvate riikide vastu. Kindlasti tuleb ka ära märkida, et Eesti rühmkava koondise areng on olnud väga korralik, 2019. aasta sügisel toimunud MM-il oli viie palli kava punktisumma 23,300, vahe on pea kümnepunktine."

Eesti juunioridest tegi parima tulemuse Erika Dokutšajeva, kes sai pallikava finaalis kõrge kuuenda koha ja seda kvalifikatsioonist parema punktisummaga 20,150. Anette Vaheri lindikava tõi Eesti koondise noorimale võimlejale kaheksanda koha (16,300 punkti).

Viktoria Bogdanova astub võistlusvaibale õhtuses poodiumitreeningus, mitmevõistlus ootab ees pühapäeval.

Kiievis toimuvad 36. Euroopa meistrivõistlused pidid esialgu toimuma maikuus, kuid valitseva koroonapandeemia tõttu lükati need hilissügisesse. Kohale on sõitnud 23 riiki – 57 juunioriklassi võimlejat, 26 meistriklassi võimlejat ja kuus rühmkava koondist (kokku 113 võimlejat. Eelmisel EM-il 2018. aastal võttis võistlustest osa 40 riiki. Sportlaste sooritusi hindavad 24 kohtunikku üle Euroopa. Eestit esindab Natalja Bestšastnaja.