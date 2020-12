EM-pronksi võitnud Eesti rühmkava koondise järgmine siht on olümpiapääse

Naiskond koosseisus Laurabell Kabrits, Evelin Naptal, Arina Okamantšuk, Carmely Reiska ja Alina Vesselova olid medalitele lähedal ka mitmevõistluses, aga seal jäädi napilt neljandaks.

Kuigi maailmas valitseva olukorra tõttu jäid mitmed riigid Euroopa meistrivõistlustelt kõrvale, hindavad medali võitnud naiskonna liikmed saavutatut kõrgelt.

"Võime öelda, et andsime endast kõik viimasel päeval viie palli kavas. Emotsionaalselt olime võistluspäeva lõppedes täiesti tühjad," tunnistas Laurabell Kabrits. "Tõesti proovisime endast anda parima, sest see oli meie ainuke võistlus sel aastal. Kahjuks paljud riigid ei saanud sinna tulla, aga ikkagi oli konkurents tihe ja see medal on meile väga väärtuslik."

Keerulisele olukorrale vaatamata sai naiskond korralikult treenida, mis andis ka medalit väärt tulemuse. Järgmisel aastal tuleb aga teha juba suurem samm, sest eesmärgiks on olümpiapääse. "Sel aastal ei oota meid enam midagi ees, nüüd on pisike puhkus. Jaanuaris on Eesti meistrivõistlused, pärast seda on meie järgmine suur võistlus taas EM, kus püüame olümpiapileti kätte saada," avaldas Kabrits suure sihi. "Peame saama Euroopa kaheksa parema sekka. Hästi paljud riigid jahivad seda piletit, konkurents on väga tihe."