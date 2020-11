Delegatsiooni juht EM-pronksist: medali nimel on tehtud mitu aastat tööd

Iluvõimlemise rühmkava rahvuskoondis koosseisus Laurabell Kabrits, Evelin Naptal, Arina Okamantšuk, Caremly Reiska ja Alina Vesselova tegid laupäevases viie palli kavas ajaloolise tulemuse, isikliku rekordi 32,800 punktiga, mis tõi neidudele pronksmedali. See on pea kümne punkti võrra suurem kui eelmise aasta tulemus.

"Tüdrukud on tõesti teinud selle medali nimel meeletult tööd ja ma ei räägi ainult viimasest aastast, vaid kahest-kolmest aastast. Ja nüüd on see töö ka vääriliselt tasutud," rääkis delegatsiooni juht Tene-Riin Vaarmann. "Küll koroonaepideemia tõttu jäid võistlustest väga mitmed tugevad koondised eemale, kuid see kohe kindlasti meie jaoks seda medali väärtust ei vähenda, sest selle koha eest tuli ikkagi võidelda maailma paremikku kuuluvate võistkondadega."

Kolme rõnga ja kahe kurikapaari finaalis tegi Eesti koondis palju vigu ning jäi kuuendaks, aga jõukohane oleks olnud ka 31,350 punkti, mis Türgile kuldmedali tõi.

"Tuli päris palju eksimusi ja see summa millega võideti, oleks ka Eesti tüdrukutele olnud tehtav," jätkas Vaarmann. "Selline kerge kibedusnoot võib-olla jäi, aga ma arvan, et me ei saa mitte millegi üle kurta, sest Euroopa meistrivõistluste pronksmedal on ikkagi suurepärane saavutus ja väga ilus lõpp sellele väga keerulisele aastale."

Reedel jäi mitmevõistluses Eesti koondisel pronksmedalist puudu vaid napid 0,7 punkti, kui lepiti 4. kohaga. Pühapäeval oli Viktoria Bogdanova mitmevõistluses 14-nes, mis on samuti tema karjääri parim tulemus tiitlivõistluselt.