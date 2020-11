Naiste jalgpallikoondises on mängijaid kaheksast välisklubist

Eesti läheb esmalt vastamisi Türgiga, kellega mängitakse 27. novembril Sportland Arenal ning 1. detsembril ootab võõrsil ees vastasseis Sloveeniaga. Koondise koosseisu kuulub 25 mängijat, Sloveeniasse lennatakse 23 mängijaga.

"Hea meel on, et saame selles keerulises olukorras ikkagi mänge pidada. Kindlasti on see ühtlasi katsumuseks, sest kodune liiga on lõppenud ja välismaal on hooaeg alles algfaasis või poole peal ning mängijad võivad olla erinevas füüsilises seisundis. Üldises plaanis loodan, et suudame nendes kohtumistes parandada palliga mängu ja rünnakutegevust," sõnas koondise peatreener Jarmo Matikainen.

Käimasolevas valiktsüklis on Eesti seitsme kohtumisega kogunud ühe punkti ja sellega ollakse kuueliikmelises alagrupis viimasel tabelireal. Lähimaks konkurendiks on just Türgi, kes on kaheksa mänguga kirja saanud kaks punkti. Omavahel mindi viimati vastamisi möödunud aasta oktoobris, kui Eesti võitles Istanbulis välja väravateta viigi. Sloveeniaga pole Eesti varasemalt kohtunud. Esimene mäng oleks pidanud toimuma 27. oktoobril Tallinnas, kuid jäi sloveenide positiivsete koroonaproovide tõttu ära. See kohtumine peetakse esialgsete plaanide kohaselt veebruaris Eestis.

"Arvan, et Türgi vastu peame olema efektiivsed pallivaldamisel ja rünnakute kallal vaeva nägema. Oluline on ka kaitsetasakaal, sest türklased on ohtlikud ja neil on teravad mängijad. Nad näitasid seda ka viimases kohtumises Venemaa vastu, kus lõid kaks väravat standardolukordadest," lausus Matikainen.

"Usun, et ka Sloveenia vastu on meil võimalus olemas, kui suudame oma tegevused tasakaalus hoida nii kaitses kui ka rünnakul. Neil on olnud hea valiksari ja nad on suutnud survet avaldada ka Hollandile ja Venemaale, mis näitab nende kvaliteeti. Oktoobris me paraku Sloveeniaga mängida ei saanud ja ootame seda kohtumist nüüd väga," märkis peatreener.

Koondise koosseisus on mängijad kodusest liigast ja kaheksast välisklubist. Erinevatel põhjustel jäävad eemale Getriin Strigin, Ketlin Saar, Marve Bessmertnõi, Merily Toom ja mängijakarjääri lõpetanud Katrin Loo. Üle pika aja on koondisega liitumas kaitsja Inna Zlidnis ja augustis USA-sse siirdunud Mari Liis Lillemäe. Nimekirjas on neli potentsiaalset debütanti.

Türgiga kohtub Eesti 27. oktoobril kell 18 Sportland Arenal. Eesti – Sloveenia valikmäng toimub 1. detsembril Eesti aja järgi kell 19 Koperis Bonifika staadionil.

Naiste koondise koosseis mängudeks Türgi ja Sloveeniaga:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – HJK (FIN) 12/0

Maria Sootak (29.10.1990) – Tartu JK Tammeka 1/0

Jonna Soomets (12.02.2002) – JK Tallinna Kalev 0/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvaros (HUN) 83/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN) 83/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 50/1

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 8/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 7/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 1/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Signy Aarna (04.10.1990) – Åland United (FIN) 92/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 72/6

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 45/1

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Napoli CF (ITA) 44/5

Lisette Tammik (14.10.1998) – Santa Teresa (ESP) 42/2

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – The University of Texas Rio Grande Valley (USA) 21/0

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 13/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 8/1

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 7/1

Ave-Lii Laas (12.02.1999) – Põlva FC Lootos 7/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Sporting de Charleroi (BEL) 7/0

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 5/0*

Evelyn Šilina (05.04.2001) – JK Tallinna Kalev (laenul KSK Štrommist) 4/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 0/0

Marie Heleen Lisette Kikkas (17.06.1996) – JK Tallinna Kalev (laenul Tallinna FC Florast) 0/0

* Kuulub koosseisu vaid esimeses mängus Türgi vastu

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Kaidi Jekimova

Kehalise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeudid: Daria Narõškina, Liisa Veerla

Mänedžer: Raili Ellermaa

Videoanalüütik: Egon-Eret Rinaldo