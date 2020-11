Naiste jalgpallikoondise peatreener: peame väga palju tööd tegema

Eesti naistekoondise tänavune valikmängude saldo on kolmest mängust null punkti. Eestile on Holland, Venemaa ja Kosovo kokku löönud 12 väravat, Eesti enda väravaarve on veel avamata. Just selle kallal tuleb ka peatreener Jarmo Matikaise sõnul tööd teha, aga positiivseid märke juba on.

"Kui meie oma liigatase ja omad mängud on see, millest piisab Eestis, siis kahjuks sellest rahvusvahelises mängus ei piisa," ütles Matikainen ERR-ile. "Ja siin ei ole teist võimalust, peame ainult tööd tegema, väga palju rohkem. Ja kindlasti kui meil on trennid ja me treenime rünnakumomente, siis kvaliteet ja mängukiirus on väga oluline."

Nüüd ootab ees kohtumine Türgiga, kellega eelmisel aastal tehti väravateta viik, lisaks võõrsil Sloveeniaga. Matikainen usub, et saame neis mängudes ise rohkem palliga mängida.

Selle aasta valikmängudes Eesti väravas seisnud Karina Kork on pidanud võrgust 12 palli välja noppima, kuid on mänge tugevate vastastega kasutanud võimalusena õppida ja areneda.

"Ilmselgelt lüüakse seal palju väravaid, aga ma ei ütleks, et see on demoraliseeriv. See on natuke paratamatu väravavahina," arvas Kork. "Sa ütled, et 12 väravat sisse lasknud väravavahina, aga samas ma võin öelda, et täpselt sama palju tõrjeid teinud, mis jäävad positiivsete asjadena üles. Eks need kõik väravad olen läbi vaadanud, tean täpselt, mida ma oleks saanud paremini teha, aga samas ma tean, et andsin endast nendes mängudes kõik."

Korgi leping Soome klubi HJK-ga lõppes, koroona tõttu lepingupikendust oodata ei ole. Ka ihkaks Kork end proovile panna kuskil sellises klubis, kus saaks rohkem aktiivset mänguaega. Selle hooajaga on ta teinud arengus suure sammu, ent arenguruumi näeb endal veelgi.

"Lootus on see, et ma Eesti liigasse tagasi hetkel veel ei tule, sest ma ise tunnen, et see oleks samm tagasi," nentis ta. "Tahaksin ikkagi välismaal edasi mängida, treenida, saada kõvemat treeningtempot, treeningkogemust, aga samas leida ka selline mängupaik enda jaoks, kus saaksin mängida ja mänguaega koguda."