Kadri-Ann Lass jääb segase koroonaproovi tõttu mängust Bosniaga eemale

Lass andis 21. oktoobril Ungaris positiivse koroonatesti, mis küll hiljem tunnistati valepositiivseks. Järgnevad testid näitasid kõik negatiivset tulemust. Samal ajal olid tal kerged ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomid.

Esmaspäeval Sarajevos antud proov osutus taas positiivseks, kuid see loeti "mitte lõplikuks" (non conclusive). Järgnevate päevade kordustestid näitasid taas positiivset tulemust. Samas tuvastati Lassi organismis COVID-19 antikehade olemasolu. Sarajevos tehtud proovide tulemusi analüüsisid ka Põhja-Tallinna Regionaalhaigla spetsialistid, kelle hinnangul korvpallur enam nakkusohtlik ei ole. Sellele vaatamata tuleb naiskonna ühel liidermängijal tänasest mängust eemale jääda.

"Kadri-Anni eemale jäämine on kindlasti valus löök, kuid praeguses olukorras tuleb olla ootamatusteks valmis. Teeme omad muudatused ja liigume edasi. Naiskond on oludega hästi kohanenud ja rivis olevad naised on valmis lahingusse astuma," kommenteeris olukorda koondise peatreener Allan Siimann korvpalliliidu pressiteate vahendusel.

Koondisega reisis kaasa 14 mängijat, lisaks Lassile ei mahtunud Bosnia vastu koosseisu Eleriin Vaino, keda vaevab kerge hüppeliigese vigastus.

Eesti koosseis Bosnia vastu:

Birgit Piibur (TLÜ), Marie Anette Sepp (Audentese SK/ASG), Janeli Lilleallik (BC Elva/CHKK), Helena Stina Svilberg (Audentese SK/ASG), Janne Pulk (Keltern Rutronik Stars), Mailis Pokk (Keltern Rutronik Stars), Laina Mesila-Kaarmann (BC Elva/CHK), Merike Anderson (TLÜ),Victoria Ida Vähi (Baloncesto Femenino Cartagena), Anna Gret Asi (TÜ/Kalev), Martha-Liisa Oinitš (TLÜ) ja Sofia Kosareva (TLÜ).

Eesti on C-alagrupis hetkel kahe kaotusega neljandal positsioonil. Kohtumine Bosnia vastu algab Eesti aja järgi kell 21.00 ning seda on võimalik otseülekandes jälgida siit.