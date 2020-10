Räikkönen ja Giovinazzi jätkavad Alfa Romeos ka järgmisel aastal

2007. aasta maailmameister Räikkönen on 41-aastasena sarja vanim tegevsõitja, oktoobri keskel Nürburgringil toimunud Eifeli GP-l sai temast vormel-1 sarja ajaloo kogenuim sõitja, kui on nüüd kaasa löönud 327 F1 etapil.

"Alfa Romeo on minu jaoks rohkem kui võistkond, see on justkui teine pere," sõnas soomlane. "Ma ei oleks siin, kui ma sellesse projekti ei usuks. See tiim väärtustab rasket tööd rohkem kui suuri sõnu ja see sobib minu stiiliga."

26-aastane Giovinazzi kuulub Alfa Romeosse kolmandat aastat, tema seniseks parimaks tulemuseks on mullu Brasiilias saavutatud viies koht.

Räikkönen ja Giovinazzi on tänavu kahe peale kogunud viis punki, mõlemad on korra olnud üheksandad ja itaallane tuli Nürburgringil kümnendaks.