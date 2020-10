Kevadised suured välismaratonid lükkuvad edasi

Suurematest kevadistest maratonidest on edasi lükatud juba nii Londoni, Tokyo kui Bostoni maratonid. Traditsiooniliselt aprillis toimuva Londoni maratoni leiab kalendrist 3. oktoobrilt, tavaliselt veebruari lõpus või märtsi alguses toimunud Tokyo maraton on edasi lükatud samuti oktoobrisse, uueks toimumiskuupäevaks on 17. Oktoobrisse on tõstetud ka maailma vanim, järgmisel aastal 125. korda toimuv Bostoni maraton, kirjutab Marathon100.com.

Eestlaste seas populaarne Barcelona maraton ei toimu tuleva aasta märtsis, vaid hetke plaanide järgi hoopis 7. novembril. Aprillikuine Viini maraton on tulekul 12. septembril.

Stockholmi maraton on seni kalendris olnud 5. juunil, kuid korraldajad on juba teada andnud, et võistluse alternatiivne toimumiskuupäev on 9. oktoober.

Maikuine jooksukalender on aga endiselt väga tihe ehk 15.-16. mai nädalavahetusel on tulekul nii Helsingi, Riia kui Kopenhaageni maratonid.