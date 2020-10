Londoni maratoni võitjale määrati nelja aasta pikkune võistluskeeld

Keenia sportlasele määrati võistluskeeld, kuna tema bioloogilises passis esinesid ebakõlad. Esialgse võistluskeelu teenis ta juba aprillis. Wanjiru ise ei ole dopingu tarvitamist tunnistanud.

Võistluskeeld hakkab kehtima tagasiulatuvalt 9. detsembrist 2019. 28-aastasel Keenia pikamaajooksjal on aega 30 päeva, et otsus edasi kaevata spordi arbitraažikohtusse.

Sportlase bioloogiline pass (Athlete Biological Passport ehk ABP) on isikustatud vahend, et jälgida sportlase biomarkerite muutumist pikema perioodi vältel. See võeti kasutusele, et paljastada võimalikku dopingu kasutamist. AIU sõnul esines Wanjiru passis liiga palju kõrvalekaldeid.

Lisaks suurele võidule Londonis tuli Wanjiru esimeseks ka 2016. aastal Amsterdamis.

Viimase viie aasta jooksul on erinevaid dopingukaristusi saanud ka umbes 60 Keenia kergejõustiklast, nende seas palju tippjooksjaid.