Eestlased pälvisid ringrajapaatide MM-ilt kulla ja kaks hõbedat

Varasematel aastatel on nendes klassides maailmameistrid välja selgitatud sarja kokkuvõttes, sellel aastal pälviti tiitlid koroonaviiruse pandeemia tõttu ühe võistluse põhjal. Eestit oli esindamas kolm sportlast – klassis F-125 Erik Aaslav-Kaasik ja Sanna Aaslav-Kaasik ning klassis F-500 Erko Aabrams.

Laupäevane võistluspäev Jedovnices tervitas veemotokaid tugeva tuulega. Vabatreeningutele lasti ainult F-500 klass ja seal tegi poolakas Cezary Strumnik korraliku õhulennu, mis lõppes õnnelikult nii piloodile kui tehnikale. Võistluspäev lükati paari tunni võrra edasi, kuni kohtunikud tühistasid kõik laupäevased treeningud ja ajasõidud tugeva tuule tõttu.

Pühapäeva hommikul oli tuul veel tugev, aga hakkas tund-tunnilt alanema ja võistlus sai lõpuks rohelise tule. Esimesena said ajasõidud kirja klassi F-125 piloodid, kus ainult 0,3-sekundilise eduga võitis Sanna Aaslav-Kaasik ajasõidu oma onu Erik Aaslav-Kaasiku ees. Kolmas oli Mattia Ghiraldi Itaaliast. Klassis F-500 võitis ajasõidu Marcin Zielinski Poolast, teine oli Erko Aabrams ja kolmas oli Giuseppe Rossi Itaaliast.

F-125 esimese sõidu võitis Erik Aaslav-Kaasik. Esikohalt startinud Sannal oli kohe sõidu alguses probleeme mootori seadistusega. Masinal jäi jõudu väheks ja Sannale esimesest sõidust viies koht. Kaldal said mehaanikud veale jälile ja teiseks sõiduks olid probleemid kõrvaldatud. Esimeses sõidus tuli teiseks itaallane Luca Finotti ja kolmas oli Viktor Lyubenov Bulgaariast.

Teises sõidus sai parima stardi Erik, kes juhtis sõitu algusest lõpuni. Sanna startis viiendalt kohalt ja suutis sõidu lõpuks tõusta teiseks. Kolmana koha sai sõidust Finotti.

Kolmandas sõidus sai maksimumpunktid jälle Erik, kes kindlustas omale selle sõidu võiduga klassi F-125 maailmameistritiitli. Hõbeda ja pronksi peale aga alles võistlus käis. Sanna tuli kolmandas sõidus teiseks ja kolmas oli Lybenov. Medali kandidaat Finotti oli sunnitud sõidu katkestama.

Neljandas sõidus oli Erik võitu võtmas, kui ootamatult viimasel ringil sai Sanna võimaluse minna sisekurvi ja mööduda Erikust viimases pöördes ning võtta neljandast sõidust võit Eriku ees. Finotti finišeeris kolmandana.

Hooaja 2020 klassi F-125 maailmameistriks tuli Erik Aaslav-Kaasik, hõbemedali võitis Sanna Aaslav-Kaasik ja pronksile tuli Luca Finotti Itaaliast.

"Mul klappis kõik algsest peale väga hästi. Oli õige võistlusvint, millega siin sõita ja mootor töötas hästi. Neljandasse sõitu ei oleks olnudki vaja minna, kuna kirja läheb kolm sõitu, aga see andis võimaluse proovida võistlusolukorras teist võistlusvinti. Hea tunne oli terve võistluse aja sees," võttis võistluse kokku värske maailmameister Erik Aaslav-Kaasik.

Klassis F-500 algas esimene sõit Aabramsil sarnaselt Sannale tehniliste probleemidega. Kütuse surveklapp ei pidanud ning mootor ei saanud piisavalt kütet peale. Aabrams lõpetas sõidu kaheksanda kohaga. Sõidust võttis võidu Zielinski, teine oli slovakk Robert Hencz ja kolmas oli Strumnik.

Teises sõidus olukord muutus, Aabrams oli leidnud veale lahenduse ja kaheksandalt kohalt startides tõusis ta esimese sirge lõpuks teiseks. Sõit läks kordusstarti, kuna poolakad Strumnik ja Zielinski olid esimeses pöördes kokku sõitnud ning ohtliku olukorra tõttu tõsteti punane lipp. Mõlemad piloodid jäid terveks. Kordusstardist sai Aabrams uuesti hästi minema ja võttis sõidust Henczi järel teise koha. Kolmandaks tuli Rossi.

Kolmandas stardis sai Aabrams jälle ülihea stardi ja esimese ringi lõpuks oli ta sõitu juhtimas Henczi ja Rossi ees. Rossi survestas terve sõidu vältel slovakki, aga mööduda ei õnnestunud. Sõit lõpetati järjekorras – Aabrams, Hencz ja Rossi.

Viimane, neljas sõit pidi selgitama, kes tuleb klassi F-500 maailmameistriks - kas Aabrams või Hencz. Võistluspäev oli veninud pikaks ja päikese loojumiseni olid jäänud vaid mõnikümmend minutit, kui anti neljas start. Aabrams sai hästi minema, ning esimese pöörde lõpuks oli ta võistlust juhtimas, kuid järjekordselt tõsteti punane lipp. Hencz ja bulgaarlane Marinov olid esimese sirge lõpus kokku põrganud ja sõit tuli katkestada. Hencz toimetati päästepaadis kaldale ja edasi viidi helikopteriga haiglasse, kust hiljem saabus info, et piloodiga midagi tõsist ei ole. Päästeoperatsioon võttis aga nii palju aega, et kordusstarti enam pimeduse saabumise tõttu teha ei õnnestunud.

F-500 klassi maailmameistriks tuli Robert Hencz, hõbemedalile Erko Aabrams ja pronksile Giuseppe Rossi.

"Olime korralikult MM-iks valmistunud ja teadsime, et meil kiirust jagub. Isegi esimeses sõidus jukerdanud klapp ei rikkunud ära meie võimalust tiitli eest võistelda. Tulemus on igati korralik, aga natuke jääb ikka kripeldama see neljanda sõidu kordusstardi ärajäämine ohutuse tõttu. Tuleb hakata valmistuma järgmiseks hooajaks ja loodame, et see tiitel ka ükskord tuleb," kommenteeris peale võistlust Aabrams.