KuPS-i eest maksimumminutid mänginud Pikk liitub koondisega viigi pealt

Neljapäeval sarnaselt Florale Euroopa liigast välja langenud Kuopio Palloseural oli taas võimalus liigaliidriks tõusta, aga Tampere Ilvese vastu ei suutnud nad ülesandega hakkama saama. Kohe teise poolaja esimesel minutil läks Ilves 1:0 juhtima, ent kaheksa minutit hiljem lõi Urho Nissilä tabloole lõppseisuks 1:1 viigi, vahendab Soccernet.ee.

Pikk tegi kaasa täismängu ja on jätkuvalt mänginud KuPS-i eest maksimumminutid, 50. minutil sai ta kollase kaardi. Purje sekkus 81. minutil vahetusest. Tabelis on KuPS küll teisel kohal, aga liidri HJK-ga samadel punktidel ja eestlaste koduklubil on üks mäng varuks.

Eesti koondisega liitub Pikk kolmapäeval ning koondiseakna avamatšis Leedu vastu ta arusaadavalt platsile ei jookse.

