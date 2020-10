Kuubiku hooaja viimasel üritusel selguvad poolmaratoni Eesti meistrid

Kuubiku sarja kuuluvad tavaliselt kuus üritust: Tartu Maraton, Tartu Maastikumaraton, Tartu Rattaralli, Tartu Rulluisumaraton, Tartu Rattamaraton ja Tartu Linnamaraton. Tänavune aasta on teistest erinev ning Kuubiku sarjas punktiarvestust pole, aga need, kes on osalenud neljal või viiel üritusel, saavad meene, diplomi ja medali.

Tartu linna tänavatel toimuval Tartu Linnamaratonil on valikus kolm distantsi: 42, 21 ja 10 kilomeetrit (jooks ja kõnd). Tugevamatest jooksjatest on Tartu Linnamaratoni 42 km stardis näiteks Raivo Alla ja Rait Ratasepp, naiste arvestuses Kadiliis Kuiv ning Lilian Jõesaar.

Samuti selgitatakse Tartu Linnamaratonil välja ka Eesti meistrid poolmaratonis. Tiitli nimel lähevad võistlema 15 naist ja 40 meest. Tiidrek Nurme ja Roman Fosti puudumisel on meeste poolmaratoni peamisteks medalipretendentideks laupäeval Karel Hussar, Dmitri Aristov, Janar Juhkov, Rauno Jallai, Bert Tippi ja Jaanus Kallaste.

Naiste poolmaratoni distantsil on peamisteks favoriitideks Marion Tibar, Kelly Nevolihhin, Laura Maasik, Liina Luik ja Kaisa Kukk.

Tartu Linnamaratoni programm stardib reede õhtul meelelahutusliku Friday Night Runiga. Neljakilomeetrist distantsi koos Pur Muddi kontsertiga on tulemas nautima ligi 1000 ööjooksjat.