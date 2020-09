Rannula Pärnu Sadama koosseisust: nõrku kohti hetkel isegi ei näe

Pärnu Sadam kutsus korvpallisõbrad kokku, et üheskoos uue hooaja meeskonnale otsa vaadata. Tiim saadi suuresti kokku juba augustis, viimase pusletükina lisandus septembri alguses ka viis hooaega tagasi Pärnus mänginud Robert Valge.

"Suhteliselt varakult saime võistkonna kokku ja peab tõdema, et nüüd viimase mängija lisandumisega on meeskond täiesti valmis nii, nagu ma soovisin ja praegusel hetkel ma isegi ei näe nõrku kohti. Ma olen rahul - kõik liinid on meil täidetud ja vaatame kuidas hooaeg pihta hakkab," rääkis Pärnu juhendaja Heiko Rannula ERR-ile.

Peatreener Heiko Rannula kõrval jätkab ka meeskonna senine abitreener Gert Kullamäe. "Gert jätkas meiega ja väga hea, et saime võrreldes eelmise aastaga põhituumiku säilitada. Ootused ja lootused on kõrged, aga spordis pole midagi garanteeritud ja tööd tuleb veel teha," lisas Rannula.

Septembri teises pooles alustatakse mängudega superkarikasarjas, pärast seda algab ka liigahooaeg.