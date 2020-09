Nõlvak ja Tiisaar EM-i eel: hästi mängitud turniir viib heasse rütmi

Mart Tiisaar ja Kusti Nõlvak on tänavu koroonapandeemia tõttu võistelnud peaaegu ainult kodumaal, mis tähendab, et kolmapäeval Jurmalas algavatele Euroopa meistrivõistlustele laoti põhja alla peamiselt koduste konkurentidega madistades.

"Seda praktikat tugevate vastaste vastu on olnud vähem, aga eks me sellega ka oma suve üles ehitades arvestasime," sõnas ERR-ile Tiisaar. "Me ei läinudki suvele sellise mõttega vastu, et me peaksime kohe terve suve tugevate vastaste vastu mängima, vaid pigem tegelesime personaalselt enda tehniliste elementide ja muude pooltega."

Tundus, et kodutööst on olnud kasu, sest pühapäevase Vilniuse MK-etapi Nõlvak-Tiisaar võitsid, alistades finaalis Leedu paari. Niisugust tulemust eestlased enne etappi ka Leedust ootasid ja lootsid. "Kui me mängime ühe turniiri hästi, siis me saavutame sellise hea rütmi, siis me mängime järgmised ka hästi," ütles Nõlvak.

EM-il tulevad vastu aga kraadi võrra kangemad vastased: kohe avapäeval viie aasta tagused Euroopa meistrid, lätlased Aleksandrs Samoilovs - Janis Šmedinš, seejärel aga tiitlikaitsjad Anders Mol - Christian Sörum Norrast, lisaks veel Austria paar Alexander Huber - Christoph Dressler.

"Väga lahe alagrupp on. Ma tean, et Samoilovs-Šmedinš, kellega me kohe esimesena mängime, on praegu väga heas hoos," rääkis Tiisaar. "Nad on olnud sellel suvel väga motiveeritud, nad on väga kõvasti tööd teinud, väga heas vormis. Mol-Sörum on praegu maailma parim paar, selles mõttes on väga lahe."

Koroona tõttu on ka EM-il kord karm ja meiegi mängijad peavad sellega arvestama. "Meil on küll enne turniiri ja nüüd väga palju rohkem tegemist. Igasuguseid asju on vaja täita, on vaja teha teste ja kõik on väga palju reguleeritum," tõdes Nõlvak.

Rannavõrkpalli EM algab meeste jaoks kolmapäeval.