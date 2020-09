Kaks Eesti paari pidasid MK-sarja poolfinaalis ajaloolise lahingu

Paarisajapealise Leedu publiku ees peetud Eesti duode kohtumine pakkus palju mänguilu, kuid otsustavatel hetkedel panid kogenumad Nõlvak ja Tiisaar ikkagi napilt, aga kindlalt paremuse maksma, kirjutab Võrkpall24.ee.

"Oma treeningkaaslaste vastu on muidugi teistmoodi mängida. Aga me nautisime seda. Tahaksin tänada ka publikut, sest me polnud varem Timo ja Dima vastu sellise tasemega turniiril ja sellises atmosfääris mänginud," sõnas Tiisaar pärast mängu platsi ääres tehtud intervjuus.

