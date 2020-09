Tormituuled lükkasid Nõlvaku ja Tiisaare mängu EM-il edasi

Võrkpalliliit andis sotsiaalmeedias teada, et turniiri korraldajad ja kohtunike kogu arutavad olukorda kell 12, et otsustada, kas hommikused mängud peetakse täna pärastlõunal või lükatakse edasi homsele.

Alagrupi avamängus pidi Eesti paar tunnistama 2015. aasta Euroopa meistrite, lätlaste Aleksandrs Samoilovsi ja Janis Šmedinši 2:0 paremust. A-alagrupi teises matšis alistasid valitsevad Euroopa meistrid, norralased Anders Mol ja Christian Sörum Austria paari 2:0 (13, 24).

"Oleme nendega väga palju mänginud. Seis on 2:1 meie kasuks," ütles Tiisaar kolmapäeval. "Aga iga kord on olnud selline nugade peale mäng. Eelmisel suvel mängisime nendega Kanadas, teise geimi võitsime 37:35. Nad on sellised susijad, väga hästi võitlevad."