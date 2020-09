Lätlased alustasid mängu kindlamalt, minnes 3:0, 6:3 ja 10:5 juhtima, kuid Eesti duo püsis neil kannul ja viigistas lõpuks 15:15. Geimilõpp kuulus aga taas lätlastele, kes jäid peale 21:17. Teine geim kulges rohkem punkt-punkti heitlusena ja alguses oli pigem Eesti punkti või paariga peal, aga 7:7 seisust haarasid juhtojad lätlased, kes juhtisid vahepeal ka nelja punktiga. Eesti duo päästis küll ühe matšpalli, aga lätlased võitsid lõpuks 21:18.

"Suurema turniiri närv oli alguses natuke sees," tunnistas Tiisaar. "Liigutused olid natuke teistsugused kui vabalt mängides, uute oludega kohanemine võttis rohkem aega kui oleks soovinud."

A-alagrupi teises matšis alistasid valitsevad Euroopa meistrid, norralased Anders Mol ja Christian Sörum 2:0 (13, 24) austerlased Alexander Huberi ja Christoph Dressleri.

Seega lähevad Nõlvak ja Tiisaar neljapäeval vastamisi Austria paariga. "Oleme nendega väga palju mänginud. Seis on 2:1 meie kasuks," ütles Tiisaar. "Aga iga kord on olnud selline nugade peale mäng. Eelmisel suvel mängisime nendega Kanadas, teise geimi võitsime 37:35. Nad on sellised susijad, väga hästi võitlevad."

EM-ile eelnenud nädalavahetusel teenisid Nõlvak – Tiisaar Vilniuses karjääri esimese MK-etapi võidu. EM-il plaanitakse mängida pingevabalt ja võtta rohkem riske. "Alagrupp on põnev ja korralik. Vilniuses oli favoriidikoorem meie õlul, EM-il seda pole. Seal saame teises olukorras mängudele vastu minna, pingevabalt riskeerides ja üritades anda endast kõik, et alagrupist edasi saada. Seejärel saab mäng-mängu haaval edasi minna," rääkis Mart Tiisaar enne EM-i.

Venemaa koondise treeneri Rivo Vesiku hoolealused, valitsevad maailmameistrid Oleg Stojanovski ja Vjatšeslav Krasilnikov alustasid kindla võiduga. Turniiril teisena asetatud venelased alistasid B-alagrupi avamängus 2:0 (15, 15) Läti duo Arnis Relins – Ardis Daniels Bedritis (31. asetus). Teises B-grupi matšis olid vastamisi 15. asetusega Poola paar Piotr Kantor – Bartosz Losiak ning 18. paigutusega prantslased Quincy Aye – Arnaud Gauthier-Rat. 31 minutit kestnud mängu võitsid poolakad 2:0 (18, 16).