Viirusetestidele ligi 10 000 eurot kulutanud jalgratturid tulid Poolas neljandaks

Koondisesse kuulusid Rait Ärm, Markus Pajur, Artjom Mirzojev, Henri Treimuth, Gleb Karpenko ja Erki Laanemäe. Võitis Holland Šveitsi ja Saksamaa ees.

Pühapäeval sõidetakse 27 km pikkusel ringil, mida läbitakse viis korda, grupisõit. Ringile jääb ka üks 3 km pikkune tõus. Samal ringil sõideti ka laupäeval meeskondlik temposõit. Eesti U-23 koondise liider Markus Pajur arvas, et rada peaks talle isiklikult hästi sobima.

COVID-19 piirangute tõttu on jalgrattasport läinud oluliselt kallimaks. Kõik ratturid ja teenendav personal peab end enne igat võistlust kontrollimas käima. Nähtavasti seetõttugi tuli Poola kohale ainult 13 riiki, kuigi tegemist on väga hästi korraldatud ja head reputatsiooni omava võidusõiduga.

"Kulu COVID-19 testide tegemisel on meeletu. August-september perioodil on Eesti U-23 koondise ja Tartu2024 poisid koos teenendava personaliga teinud teste pea 10 000 euro eest. See on ulme summa meie jaoks," lisas mõlema projekti eestvedaja Rene Mandri pressiteate vahendusel.