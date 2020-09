Roglic sõitis Bernali eest ära, etapivõit Martinezele

Etapi lõpus ootas sõitjaid kõigepealt teise ja siis kohe esimese kategooria tõus ning Bernalile olid need võrdluses Rogliciga liiast. Mõlemad kaotasid võitjale enam kui kuus minutit, aga omavahelises võrdluses teenis sloveen 38 edusekundit.

???????? Meanwhile, it's the two Slovenians who have attacked from the favourites, the others can't follow!



???????? Pendant ce temps, les deux slovènes ont attaqué dans le groupe des favoris et les autres ne peuvent pas suivre !#TDF2020 pic.twitter.com/LkeHsPNbtL