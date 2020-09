Mullune võitja jättis Tour de France'i pooleli

16 etapi järel oli Bernal üldarvestuses 16. kohal, kaotades liidrile Primož Roglicile (Team Jumbo-Visma) juba enam kui 19 minutiga.

"23-aastane Bernal keskendub nüüd Tourist taastumisele ja seab endale ülejäänud hooajaks uued eesmärgid," teatas Ineos.

"Võtsime selle otsuse vastu Egani huvides. Ta on tõeline tšempion, kes armastab võistlemist, aga ta on alles noor rattur ja tal on veel mitmeid Toure ees, seetõttu tundus praegu mõistlikum tänavune võistlus pooleli jätta," kommenteeris Ineose tiimiboss Sir Dave Brailsford.

"Mõistagi ei tahtnud ma niimoodi enda Tour de France'i lõpetada, aga nõustun, et antud olukorras on see minu jaoks õige otsus," lisas Bernal. "Austan seda velotuuri väga ja ootan juba, et saaksin siin järgnevatel aastatel võistelda."