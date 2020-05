Olümpiapääset püüdev Eesti rühmkavakoondis ootab uut võistluskalendrit

Võimlejatest on eriolukorra ajal saanud kvaliteetseid treeninguid teha vaid olümpiakvalifikatsiooni turniiriks valmistuv Eesti rühmkoondis ja universiaadi pronks Viktoria Bogdanova. Märtsis tegelesid nad nädala venitamise ja jooksmisega, seejärel pääsesid üheskoos halli taas treenima. "Tänu valitsuse loale saime me võimaluse jätkata treeninguid Audentese Spordihallis ja oleme väga tänulikud selle võimaluse eest. Seal olid suurepärased tingimused ja seal saime jätkata oma tavapärase treeninguga," selgitas rühmkavakoondise liige Laurabell Kabrits ERR-ile.

Kui mai hakul EOK toetusel tippude korraldatud treeningud Audenteses lukku löödi, siis otsiti rühmkavakoondisele uusi võimalusi. Sel nädalal harjutatakse näiteks Mustamäel spordiklubi Nord korvpallipoiste saalis ja uuest nädalast Kalevi hallis. Et teised pole spetsiifilisi treeninguid teha saanud, siis otsustas võimlemisliit lükata kõik kevadised võistlused sügisesse. "Selleks, et võimleja saavutaks korraliku võistlusvormi, kulub neli kuni viis nädalat. Leidsime, et meil ei ole mõtet juunis lapsi vigastada selleks, et juulis ja augustis neid vigastusi ravida," rääkis iluvõimlemise toimkonna juht Natalja Inno.

Kõikidele võistlusvõimlemise aladele algab uus hooaeg Eestis 1. septembrist – enne koduseid meistrivõistlusi või karikavõistlusi ei korraldata, küll aga võib läbi viia väiksemaid turniire. "Leppisime kokku, et alates 1. augustist on klubidel võimalik korraldada pisemaid klubisiseseid või klubide vahelisi võistlusi ja see oleks n-ö peaproov enne hooaja algust. Ametlik hooaeg algab 1. septembrist," lisas Inno.

Mai lõpuks peaks selguma rahvusvaheline kalender ja seda ootab ka Eesti koondis, kes tavaolukorras oleks järgmisel nädalal püüdnud Euroopa meistrivõistlustel olümpiapääset. Et olümpia kvalifikatsioonivõistlus on lükatud aasta lõppu, siis otsustati kavad ümber teha. "Meie terve tiimi soov oli uus kava ja nüüd me selle saimegi. Muidugi see on palju raskem kui vana kava ja seal on palju uusi huvitavaid trikke sees. Kuid meil on nüüd aega, sest järgmised võistlused on aasta lõpus. Loodame, et saame kavad lihvitud ja näitame siis need uued ägedad kavad ette," lausus Laurabell Kabrits.

Otsustava olümpiakvalifikatsiooni kuupäev pole paigas, küll on kinnitatud, et see toimub jätkuvalt Ukraina pealinnas Kiievis.