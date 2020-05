Karl Robert Saluri teeb tippspordiga lõpparve

"Enda jaoks pole ma kunagi tippsportlane olnudki. Võib-olla ainus, mida kunagi kahetsen, ongi see, et ei saanud proovida elu, kus teen ainult sporti. Mul on pidevalt olnud kõrval kool, sellest aastast aga töö," rääkis 26-aastane Saluri Postimehele.

"Nüüd pole sportimine enam kindlasti võimalik, sest see ei too mulle sentigi sisse," rääkis Saluri, kelle sportlaskarjääri on seganud mitmed vigastused. Tulevikku seostab Saluri Ühendriikidega, soovides seal karjääri teha. "Lähem plaan on ülikoolis leida töö kergejõustikutreenerina."

8000 punkti piiri ületas Saluri 2016. aastal 22-aastasena. Eestit Euroopa meistrivõistlustel, maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel esindanud kümnevõistleja isiklikuks rekordiks on 2018. aastal saavutatud 8137 punkti, mis on Eesti kõigi aegade 11. tulemus.