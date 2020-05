Kaidi Kivioja võib septembris võistelda MM-sarja etapil

MM-sarja etapp Hamburgis pidi toimuma esmalt 11.-12. juulil, kuid on nüüd edasi lükatud 5.-6. septembrini. "Seda me oleme kogu aeg lootnud, et sügisel võistlused ikka toimuksid ja treenime selle lootusega edasi. Selleks, et see võistlus saaks toimuda peavad küll teatud tingimused täidetud olema ja reisimispiiranguid ei tohiks enam olla, kuid kui võistlus toimub, siis ma tahaksin seal kindlasti võistleda," rääkis Kaidi Kivioja ERR-ile.

"Kuna MM-sarja etapil pääseb starti ainult 55 sportlast ja praegu tahavad nad kõik kindlasti võistelda ning minu edetabelikoht ei ole hetkel nii hea, siis võib juhtuda nii, et ma lihtsalt ei mahu sinna stardinimekirja," lisas Kivioja. "Lootus on, et Euroopas toimub teisigi võistluseid, kus ma tahaksin võistleda. Või kasvõi kodumaal. Hetkel olen mina igatahes väga motiveeritud ja treenin edasi lootuses, et kuskil me võistelda saame."

Kivioja hooaja esimene ja siiani viimane võistlus toimus märtsi keskel Austraalias Mooloolabas. MK-sarja avaetapi sprindidistantsil saavutas ta 15. koha.