Kivioja: saan Portugalis kahemeetrist distantsi hoides õues ujuda, joosta ja rattaga sõita

Kivioja oli stardis ülemöödunud laupäeval Austraalias Mooloolabas, kus peeti MK-sarja avaetapp. Sprindidistantsil oli eestlanna 15-s.

Vahetult pärast seda võistlust otsustas rahvusvaheline alaliit aga võistlused kuni mai alguseni pausile panna ja seetõttu lükkub kindlasti edasi ka selle nädalavahetuse võistlus. Kaidi Kivioja ütles, et õnneks tehti otsus paraja varuga ja seetõttu jõudis ta veel Roheliselt Mandrilt tagasi Euroopasse, enne kui siin piire kinni hakati panema ja lennuühendused katkesid.

"Ma otsustasin peale Austraalia võistlust tagasi Portugali tulla, sest mu treeninggrupp ja treener on siin," ütles Kivioja ERR-ile. "Veel nädal tagasi oli veel võimalus, et olümpia ikkagi toimub ja see oli kõige mõistlikum variant edasi harjutamiseks. Kaalusime ka Eestisse tagasi tulemist, aga praegu on reisimine kõige suurem oht nii mulle endale kui mu lähedastele."

Kuigi ka Portugalis kehtivad teatavad isolatsioonireeglid, ei ole treenimist täiesti soiku pidanud jätma. "Siinsed reeglid on sarnased Eestile, sajaprotsendilist liikumispiirangut pole kehtestatud. Lubatud on hädavajalikud käigud ja õues võib trenni teha ja sellele pole ajalisi piiranguid pandud. Aga peab hoidma kahemeetrist distantsi," kirjeldas Kivioja. "Praegu saan ma siin veel õues ujuda, rattaga sõita ja joosta, seega treenin küll väiksema koormusega ja sotsiaalset distantsi hoides edasi."

Ülemöödunud esmaspäeval külmutas ITU oma edetabeli, olümpiakvalifikatsiooni tabeli, samuti ka paratriatloni edetabeli ja paraolümpia kvalifikatsiooni tabeli. Muidu oleks olümpiakvalifikatsiooni tabel lukku pidanud minema maikuus. Kivioja võimalused Tokyosse pääsemiseks olid head, sest ta oli kindlalt TOP 50 seas. Kuna igast riigist pääseb olümpiale triatlonis maksimaalselt kolm atleeti, tähendab esiviiekümne koht päris häid kvalifikatsioonivõimalusi. Kõigele vaatamata on Kivioja siiski seisukohal, et OM-i edasi lükkamine oli õige otsus. "Praegust seisu arvestades oli see kindlasti kõige parem."