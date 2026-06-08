Kaidi Kivioja püstitas täispika Ironmani debüüdil Eesti rekordi

Kivioja läbis 3,8 km pikkuse ujumisetapi ajaga 1:00.03, 180 km rattasõidu 4:30.16 ning maratoni 3:07.01-ga. Ujumises jäi eestlanna teisest grupist maha ning pidi suure osa distantsist läbima üksinda, kuid rattarajal tundis ta end väga kindlalt, vahendab Triatlon.ee.

"Rattas tundsin ennast tugevalt," sõnas Kivioja pärast võistlust.

Maraton oli tema sõnul suurim tundmatus, sest enne Hamburgi ei olnud ta kunagi jooksnud üle 32 kilomeetri. Siiski suutis eestlanna tempolangusest hoolimata lõpuni tugevalt vastu pidada.

"Viimased kümme kilomeetrit oli minu jaoks tundmatu maa. Mu tempo küll langes, aga mul ei olnud ebameeldiv olla. Ei olnud valusid, krampe ega kõhuprobleeme," kirjeldas Kivioja.

Hamburgi võistluse kasuks otsustas Kivioja nii lühikese reisivahemaa, sobiva raja kui ka tugeva konkurentsi tõttu. Ettevalmistuses mängisid olulist rolli viie- kuni kuuetunnised rattatreeningud ning kuni 30-kilomeetrised jooksud.

"Tegin sel aastal mitu korda oma elu pikimaid sõite ja jookse," märkis ta ning lisas, et plaanib täispikal distantsil võistelda ka tulevikus. Järgmisena ootavad teda ees maailmameistrivõistlused Konas.

Hamburgi Ironmani Euroopa meistriks krooniti norralanna Solveig Lövseth ajaga 8:11.11. Teise koha sai sakslanna Laura Philipp (8:12.29) ning kolmandana lõpetas taanlanna Katrine Gräsböll Christensen.