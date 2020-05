Tänavune Riia maraton toimub oktoobris

Esialgse plaani järgi mais toimuma pidanud Riia maraton lükati mõni nädal tagasi edasi, tänaseks on paika saadud ka võistluse toimumise täpsed kuupäevad. Korraldajate teatel toimub võistlus 10.-11. oktoobril.

Samal nädalavahetusel on suurematest välismaratonidest toimumas Müncheni, Chicago, Praha, Budapesti, Manchesteri ja Lissaboni maratonid, nädal varem on kalendris Helsingi ja Londoni maratonid. Suurematest Eesti jooksuvõistlustest on samal ajal plaanis Vändra maraton ja Viljandi linnajooks, nädal varem Tartu linnamaraton, vahendab Marathon100.com.

Riia maraton toimub sel aastal kolmekümnendat korda. Kuna koroonaviiruse levik on raskesti prognoositav, jätavad korraldajad alles ka võimaluse, et sügisene võistlus viiakse läbi virtuaaljooksuna või muudetakse võistlusprogrammi sedasi, et oleks tagatud osavõtjate ohutus.