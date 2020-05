Kristjan Ilves kolib suveks Norrasse: oli teada, et tulevik on siin

"Treeninggrupp on olemas. Otsus polnud väga raske, oli teada, et tulevik on siin. Tuli lihtsalt vaadata, kuidas saab asjad klappima," selgitab Eesti parim kahevõistleja, kes treenib eelmisest suvest saati Norra koondise plaanide järgi, vahendab Õhtuleht.

"Olen Trondheimi treeneri käe alla ennegi töötanud, meil klapib hästi," märgib Ilves.