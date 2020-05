Ricciardo: vormel-1 võib naastes kaootiline olla

"Ma eeldan, et see saab olema natuke kaootiline, sest kõik piloodid on natuke roostes," kommenteeris austraallane, kes viimati sai Renault'd testida veebruari lõpus Barcelonas. "See saab olema kombinatsioon emotsioonidest, ärevusest, innukusest."

"Kõik tahavad juba sõita. Osadele tuleb säärane adrenaliin ringrajal kindlasti kasuks, kuid teistele mitte. Saame näha julgeid möödasõite ja mõningaid valearvestusi. Usun, et näeme kõike."

Ricciardoga on sama meelt ka tema endine ülemus Red Bulli päevilt, Christian Horner. "See on ilmselt kõige pikem aeg, mil piloodid pole sõita saanud. Kui juulis taas alustame, on kõik väga roostes."

Praeguse seisuga peaks vormel-1 MM-sarja hooaeg algama 5. juulil Austrias.