Pere ja kogukond aitavad Eesti tippjooksjat koju

"Türilt pärit jooksumehe Olavi Allase Keeniast kojuaitamise toetamiseks kutsusime teid kaasa aitama. Lennupilet Euroopasse on nüüd reaalsem (üks variant on pääseda Nairobist Londonisse - küsitakse 1600 eurot otsa eest)," kirjutab kogukonnaselts oma Facebooki leheküljel.

"Transport riigi sees, edasiliikumine Inglismaalt ja muud takistused tuleb veel ületada. Perel on hea meel teatada, et vähemalt praegu on sellele teekonnale 31 toetaja kaasabil kate olemas (annetati 2200 eurot). Pere on väga-väga tänulik selle toe eest."

"Kohapeal on Olavil üsna raske oma majanduslikku olukorda ise parandada, kõige raskem ehk ongi olnud pigem abi paluda. Spordimehe enda pere on ka kogu võimaliku toega andnud endast parima ja teeb seda edaspidigi," jätkas Türi KONN.

"Hetkel teatab pere soovist, et proovivad siit edasi ise hakkama saada. Veelkord kõiki jagajaid ja toetajaid tänades."

Mai lõpus 27-aastaseks saav Allase tuli eelmisel talvel kahekordseks Eesti sisemeistriks, kui võitis nii 1500 kui ka 3000 meetri jooksu.