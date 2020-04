Matthias Tass: olen oma potentsiaali hetkel 30-protsendiliselt realiseerinud

14 mängu jooksul viibis 208-sentimeetrine Eesti mehemürakas mänguväljakul keskmiselt 23 ja pool minutit, viskas selle ajaga 6,6 silma, hankis 3,8 lauapalli, jagas kaaslastele 2,2 resultatiivset söötu ja pani vastaste visetele 1,3 korda mängus "katuse peale". Eduka hooaja saldoks jäi 21-aastase eestlase koduklubil Gaels'il 26 võitu ja kaheksa kaotust, vahendab Korvpall24.ee.

"Vigastusest taastumine läheb täitsa edukalt. Siiamaani ei ole leidnud ühtegi liigutust, mis oleks raskusi tekitanud. Praegu olen alustanud väikeste hüpetega ja jooksmisega, aga suurem rõhk on ikka jalgade tugevdamisel. Peamiselt seda teengi. Edasised plaanid on hakata tegema erinevaid liikumisi, küljelt küljele, jooksmisega kindlamaks saada ja nii edasi. Kõik see on pikk protsess ja võtab aega. Kiirustada oleks rumalus," selgitab Tass.

"Tänavune hooaeg oli sõit Ameerika mägedele. Üles-alla, üles-alla. Pidejoont ei suutnud leida. Vahepeal tegin karjääri parimaid sooritusi ja järgmisel hetkel mängisin nagu oleks ainult paar aastat seda ala harrastanud. Eelmise aastaga võrreldes on kindlasti asi stabiilsemaks ja julgemaks läinud, aga ma arvan, et olen praeguse seisuga 30-protsendiliselt oma potentsiaali suutnud realiseerida. Paremaks saab minna veel oi kui palju."

